11 жовтня 2018 року Верховна Рада України вперше доєднаєдналась до відзначення Всесвітнього дня дівчат, ставши частиною міжнародної кампанії Girl2Leader (girl2leader.org).

В цей день близько 3 000 студенток та старшокласниць з усього світу одночасно зустрілись з жінками-політичними лідерами у парламентах своїх країн та Європейському парламенті, щоб перейняти їх досвід. Українські дівчата відвідали Раду та познайомились з жінками-народними депутатами з різних фракцій.

Послом програми Girl2Leader в Україні є народний депутат Юлія Льовочкіна. У зустрічі з дівчатами, зокрема, брали участь Ко-хостери кампанії народні депутати Наталія Агафонова та Наталія Королевська та урядовий уповноважений з питань гендерної політики Катерина Левченко.

"Ваша активна життєва позиція, готовність брати участь в процесі прийняття рішень – це ваша особиста інвестиція в майбутнє, в якому жити саме вам. Наша країна як ніколи потребує жіночому лідерстві", – підкреслила посол програми Льовочкіна.

"Конфлікт на сході України, низькі стандарти соціального захисту, проблеми в сфері освіти та охорони здоров'я – це ті реалії, в яких, на жаль, живе українське суспільство зараз. І це як раз ті сфери, де жінка може і повинна бути корисна", – сказала вона.

"Гендерної рівності в сучасному світі немає. Це зумовлено патріархальним укладом суспільства, який формувався століттями. Дійсно, ми живемо в іншому суспільстві й можемо сказати, що ми маємо зовсім інші права, ніж наші прабабусі. Так, права в нас є, але чи є у нас можливості? Права не завджи дорівнюють рівним можливостям, – зауважила Ко-хостер програми Girl2Leader Агафонова. – Щоб змінити ситуацію, нам необхідно якомога більше жінок залучати до процесу прийняття рішень, залучати жінок у політику. Я вірю, що якщо у політиці буде більше жінок, ми зможемо змінити ці стереотипи, ми можемо змінити наслідки цієї гендерної нерівності й у економічному, й у безпековому моментах".

"Сто років тому українські жінки, як і жінки більшості європейських країн, отримали право голосу. Жінкам дозволили брати участь у виборах. І сто років жінки були переважно зайняті тільки участю у голосуванні. Зараз народжується новий світ. Ми бачимо світові тренди, тренди у нас у країні, коли всі розуміють, що без жінок не виходить нічого. Занадто багато помилок робиться у світі, занадто багато несправедливості й занадто багато проблем, починаючи від екологічної ситуації й закічнуючи безперервними війнами та соціальною несправедливістю. Тому сьогодні жінці важливо зрозуміти свою роль не тільки як дружини, мами та берегині семейного вогнища, вона має зрозуміти свою роль у впливі на процеси – як буде жити країна, як буде розвиватися світ", – заявила Ко-хостер програми Girl2Leader Королевська.

"Усім нам потрібно бути чуйними. Гендерно чуйними, людяно чуйними. Тоді ми зможемо бачити, що поважаємо один одного. Бо гендерна рівність є питанням поваги і до жінок, і до чоловіків – незалежно, до якої статі людина належить, – у кожній сфері життя. Це певні цивільні права, які поєднуються з можливостями", – розповіла урядовий уповноважений з питань гендерної політики Левченко.

Всесвітня кампанія Girl2Leader діє під егідою міжнародної неурядової організації Глобальний форум жінок-політичних лідерів (the Women Political Leaders Global Forum) та спрямована на передачу жінками-лідерами досвіду щодо розширення прав та можливостей молодому поколінню дівчат.

Глобальний форум WPL – це об’єднання жінок, що займають найвищі державні посади та беруть активну участь у процесах прийняття рішень. Зокрема, серед учасників WPL – Президент Литви Далі Грібаускайте, Президент Мальти Марі-Луїз Колейро Прека, прем’єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле, прем’єр-міністр Ісландії Катрин Якобсдоттір та інші.