Авария на космическом корабле "Союз": появились фото с места происшествия [ Редактировать ]
Пресс-служба российского Центрального военного округа распространила первые фото и видео с места приземления спасательной капсулы ракеты "Союз МС-10" в степях Казахстана.
На опубликованных материалах видно, что участники экспедиции россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг могут самостоятельно ходить. Они садятся в вертолет. На фото, которые позже распространил Роскосмос, они проходят обследование и общаются.
В различных источниках были сообщения, что космонавты чувствовали перегрузки от некритических 6 g до критических 20 g. Также на видео попал момент аварии ракеты.
Овчинин летел на МКС, чтобы со своим коллегой Сергеем Прокопьевым исследовать дыру в космической станции. Теперь от этого придется отказаться.
Сегодняшний запуск ракеты посвятили 100-летию со дня образования завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия" - изготовителя корабля "Союз".
Ранее мы писали о том, что на космическом корабле "Союз" произошла авария.
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