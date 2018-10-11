Пресс-служба российского Центрального военного округа распространила первые фото и видео с места приземления спасательной капсулы ракеты "Союз МС-10" в степях Казахстана.

На опубликованных материалах видно, что участники экспедиции россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг могут самостоятельно ходить. Они садятся в вертолет. На фото, которые позже распространил Роскосмос, они проходят обследование и общаются.

В различных источниках были сообщения, что космонавты чувствовали перегрузки от некритических 6 g до критических 20 g. Также на видео попал момент аварии ракеты.

Овчинин летел на МКС, чтобы со своим коллегой Сергеем Прокопьевым исследовать дыру в космической станции. Теперь от этого придется отказаться.

Сегодняшний запуск ракеты посвятили 100-летию со дня образования завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия" - изготовителя корабля "Союз".

Ранее мы писали о том, что на космическом корабле "Союз" произошла авария.