Чтобы не навлечь на себя и своих близких беду, лучше придерживаться несколько простых правил и не фотографировать запрещенные вещи. Об этом пишет Dailyhoro.

Нельзя фотографировать спящих людей.

В особенности это касается младенцев и маленьких детей в целом, поскольку они наиболее уязвимы. Их души чисты и непорочны, поэтому будут лучшим местом для пристанища нечистой силы.

В момент фотосъемки вы стираете грань, давая доступ к энергетике человека.

Нельзя фотографировать отражение в зеркале.

В большинстве культур и религиозных учений зеркало описывается как магнит для злых духов. Это своеобразный накопитель негатива, портал между нами и призраками. В особенности это касается двух зеркал, создающих бесконечное отражение. Ни в коем случае нельзя это фотографировать, поскольку вы в этот момент находитесь в непосредственной близости ко всему, что связано с духами и их миром.

Тут важно помнить, что опасен не только сам момент, но и фотография, так как этот портал между мирами может переноситься. Он сохраняет свою силу, поэтому выбрасывайте такие фото не задумываясь.

Нельзя фотографировать умерших.

Это очень распространенная примета, которая говорит о том, что так можно заставить душу умершего потерять покой навсегда. Его дух будет жить в месте, в котором находилось тело. Если это была обозленная душа, то в доме будут происходить странные вещи. Если вы все-таки сделали такую фотографию, то храните ее отдельно от других фото.

Нельзя фотографировать черных кошек.

Да, кошки очищают энергетику дома. Они наши друзья и очень милые создания, но они легко могут быть одержимыми. Фотографировать спящих черных кошек и котов опасно вдвойне. Кошки не защищены, поэтому легко поддаются влиянию потусторонних сил.

Нельзя фотографироваться на фоне развалин, руин и заброшенных домов.

Там энергетика отрицательна. Она передается на фото и заражает неудачами весь дом. Желательно не делать таких фото, но если вы все же решили, то храните их в нежилом помещении типа гаража, чердака и не ставьте их на виду.

Ранее мы писали о том, что можно и нельзя делать в четверг.