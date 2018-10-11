На Донбассе сегодня 9 обстрелов. Больше половины из запрещенных Минском орудий. Огонь боевики открывали, в основном, на Мариупольском направлении. Стреляли прицельно.

Самая напряженная ситуация в Луганском, Чермалыке и Лебединском. В ход пошли минометы, гранатометы, пулеметы и бронетехника. По состоянию на шесть вечера потерь среди украинских военных нет.