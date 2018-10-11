На Донбассе боевики вели обстрелы из запрещенных орудий [ Редактировать ]
На Донбассе сегодня 9 обстрелов. Больше половины из запрещенных Минском орудий. Огонь боевики открывали, в основном, на Мариупольском направлении. Стреляли прицельно.
Самая напряженная ситуация в Луганском, Чермалыке и Лебединском. В ход пошли минометы, гранатометы, пулеметы и бронетехника. По состоянию на шесть вечера потерь среди украинских военных нет.
по теме
Новотошківське та Новолуганське потрапили під вогонь мінометів
Знову втрати в українському війську. Двоє бійців зазнали смертельних поранень, підірвавшись на ворожій міні. Інші двоє армійців загинули внаслідок обстрілів
Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ
Під кулі потрапили спостерігачі, які моніторили безпекову ситуацію під час перезміни персоналу на Донецькій фільтрувальній станції
Боевики обстреляли патруль ОБСЕ под Каменкой
В районе Донецкой фильтровальной станции под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ
На Донбасі загинули військовослужбовці
Поблизу Травневого ворог накривав вогнем із мінометів 120 калібру та БМП, а в районі Золотого та Гнутового - застосував протитанкові ракетні комплекс
Потери на Донбассе: позиции ВСУ "накрыли" крупным калибром
Боевики на Донбассе открыли прицельный огонь из минометов крупного калибра и противотанковых ракетных комплексов