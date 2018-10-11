Синод РПЦ даст официальную оценку решению Фанара: названа дата [ Редактировать ]
Константинопольским Патриархатом "совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя". Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда на своем официальном канале Telegram вечером 11 октября.
Также он сообщил, что "Священный Синод Русской Православной Церкви на ближайшем заседании 15 октября в Минске даст свою официальную оценку этого деяния".
Синод Константинопольского Патриархата сегодня постановил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно. Также Константинопольский патриархат "снял анафему" с главы УПЦ КП Филарета и главы УАПЦ Макария.
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