Президент Петр Порошенко буквально несколько минут назад дал экстренную пресс-конференцию в аэропорту Борисполь, на которой прокомментировал сегодняшние решения Синода Вселенского патриархата.

"Рішення про надання автокефалії Україні прийняте. До нього долучилася держава, бо це питання нашої незалежності, нашої найціональної безпеки, це питання нашої державності, питання світової геополітики.

Автокефалія це частина нашої деражвницької проєвропейської і проукраїнської стратегії, яку ми послідовно втілюємо в життя протягом останніх чотирьох років і будемо втілювати і надалі, це основа нашого власного шляху розвитку, розвитку держави і розвитку української нації.

Я дякую патріарху Філарету, і всім патріархам, єпископу Макарію, і всм єпископам автокефальної ПЦ за дух єдності і одностайне звернення до патріарха, і вітаю обох предстоятелів з тим, що з них нарешті зняті всі московські звинувачення. Владик визнано канонічними єпископами", - заявил Петр Порошенко.

Полную версию обращения главы государства вы сможете увидеть в конце нашего выпуска.