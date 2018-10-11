Пожар на складах в Ичне полностью потушен. Об этом отчитались в Минобороны. А жители ближайших сел уже начали возвращаться домой. Не дожидаясь помощи от властей люди ремонтируют дома самостоятельно. Как они справляются, и кто помогает? Видел Даниил Снисар.

Военный городок у арсенала с боеприпасами. Большинство жилых помещений здесь сейчас имеют именно такой вид: выбитые двери, разбитые окна. Люди жалуются - никакой гуманитарной помощи они пока не получали.

"Приїхали до дому. А у квартиру зайти не можна. двері в нас повністю випали. А зайшли в квартиру - самі бачите. Вікна повибивані. Штори обірвані разом із балками", - говорит Нина, жительница военного городка.

Жители военного городка, сегодня впервые после начала взрывов вернулись в свои дома. Вставлять стекла люди планируют собственными силами. А вот где ночевать ближайшие дни и чем питаться - пока не знают.

"Немає газу в нас, ні світла. Люди голодні. Ні нагріти, нічого. - Допомога? Хліб... - Та нічого. Магазин вчора відкривався сьогодні не знаю. Все, немає гумунітарки, ніхто не ходить. Нема нікого", - говорит Татьяна, жительница военного городка.

Во второй половине дня нашей съемочной группе удалось попасть в частный сектор, вблизи воинской части. Между домами и артскладом максимум 300 метров. Территория со всех сторон оцеплена блокпостами. На некоторых улицах до сих пор тлеют остатки жилых домов.

Поселок Августовка больше всего пострадал от взрывов. Сюда пришелся основной удар взрывных волн. Осколками боеприпасов здесь полностью уничтожены 4 дома.

Под удар попала и недавно построенная усадьба Александра. Мужчина работает в воинской части. Его двухэтажный дом - теперь не пригоден для жизни. И ремонту - не подлежит. Во время первых взрывов в крышу угодил бетонный блок.

"Це з території прилетіло, з бетонного храніліща. Оце пробив кришу, оце все вибив. Оце все. Стіни. З півтонни ваги ніхто нічого. Ніхто до нас не обращався. Хоч би хто приїхав. Волонтери до нас постійно приїзжають. Ви приїзджаєте. А так ніхто. Кому ми нужні", - говорит Александр, житель села Августовка.

Взрывы со склада были слышны сегодня целый день. Уже ближе к вечеру их количество уменьшилось до двух-трех в час.

Местные чиновники уже начали инспектировать поврежденные дома. Немало работы и у саперов - они продолжают исследовать 16-километровую зону поражения. Неразорвавшиеся снаряды находят прямо во дворах домов. До утра в районе обещают дать свет. В эти минуты специалисты восстанавливают поврежденные линии электропередач.