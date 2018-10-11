Реформа образования оставит жителей горных сел без учебных заведений - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Без школы. Реформа образования для жителей горных сел в Карпатах может закончиться банальной ликвидацией учебных заведений. Государство сокращает расходы, переводя учеников и учителей из небольших населенных пунктов в более крупные. Наши корреспонденты побывали в одной из таких школ.
Эта Нижнебыстривская школа среди гор в Закарпатье стала вторым домом для более сотни детей. Еще до 1 сентября она имела статус интерната. Здесь жили и учились дети из соседних сел, которым тяжело добираться на уроки каждый день, а также ребята из малообеспеченных семей. Всего тут обучается 156 деток.
"Навіть діти батьки, яких повиїзджали, покидали, тобто при живих батьках, а діти лишилися соціальними сиротами", - говорит Мирослав Голуб, директор Нижнебыстривской гимназии Хустской районной государственной администрации Закарпатской области.
Дети должны жить дома, а в школе учиться. Так решили реформаторы. Школу-интернат переименовали в гимназию. Учителя при этом, потеряли 10 процентов зарплаты. А руководству приказали максимально экономить на всем.
"Нам сказали готуйтеся до реорганізації, такого не було, що заклду не буде, але ті всі дії і всі можливості, які нам надають вони поступово ведуть до того, що поступово зменшуються бюджетні асигнування", - говорит Мирослав Голуб, директор Нижнебыстривской гимназии Хустской районной государственной администрации Закарпатской области.
Разделили и бюджеты. И это еще один тревожный звонок для коллектива.
"Вчителі на державній субвенціі а все утримання і всі тех працівники на районному бюджеті і таку інформацію маю - у нас у районі є дефіцит по освіті 4 млн".
Со своими опасениями учителя обратились к народным депутатам.
"Не потрібно зачиняти такі установи, як намагається уряд взагалі закрити програму, а терба навпаки розвивати базу, щоб діти, які не можуть їздити до школи кожен день їм приходиться тут жити, щоб вони відчували його рідним домом. Перш за все - головна проблема, що людям вчителям платять дуже мало грошей у них дуже низькі зарплати. У цій гімназії ЗП від 3 тисяч до 4 тисяч одиниці. Не вистачає субвенції, вже млрд 300, щоб виплачувати зарплату всім вчителям в Україні це біда і це потребує швидких змін щоб виділити цю субвенцію", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".
Чтобы поддержать школу хотя бы технически - народный депутат передал коллективу интерактивную доску для обучения.
Эта школа, бывший интернат, не единственная в регионе. И горький опыт соседей директора пугает.
"У нас такі 4 заклади така сама ситуація наприклад в Раківському районі антернатне відділення закрили і не дозволили ім щоб там перебувати", - говорит Мирослав Голуб, директор Нижнебыстривской гимназии Хустской районной государственной администрации Закарпатской области.
Недавно учебное заведение получило от Тереблерицкой гидроэлектростанции помещении. Там могли бы разместить дошкольников и так решить проблему с отсутствием детского сада. Но все снова упирается в деньги - средств на содержание помещения нет.
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