Россия не вернется в ПАСЕ в следующем году. По словам генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда, Москву не устраивает частичное восстановление ее прав в ассамблее, которое во вторник лоббировала часть депутатов.

Россия требует полного снятия санкций, введенных в 2014 после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. С прошлого года Москва урезала взносы в Совет Европы. Ягланд подчеркнул, что бюджет организации снова придется пересмотреть.

"Россияне не вернуться в январе, они не будут платить в следующем году. Я, как ответственный за бюджет, объясню, что Россия не будет делать взносов. Поэтому я подчеркиваю, что мы должны принять это во внимание при составлении бюджета на следующий год. Я несу ответственность за сотрудников Совета Европы. Я не могу руководить организацией, которая не способна платить зарплату", - говорит Турбьерн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы.

"Коли він спекулює на питанні, що треба урізати зарплатню апарату, ми хочемо побачити, як він почне з себе. Тому що зарплатня пана Ягланда - найбільша в Європі. Вона більша, ніж зарплатня президента Франції, він отримує двісті тисяч євро щорік", - говорит Борислав Береза, член украинской делегации в ПАСЕ.