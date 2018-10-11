Держаться нету больше сил. Во многих городах Украины сегодня с 9 до 10 утра водители остановили машины на дорогах и сигналили. Акцию назвали "Бойкот ценам на бензин". Все подробности расскажут наши корреспонденты.

Восемь утра возле горсовета в Черновцах собираются водители. Развешивают плакаты и расставляют пустые канистры.

"Немає чим заправити бойкот цінам на пальне! Порожня каністра, всі стоїмо!"

В Ивано-Франковске "топливный бойкот" автомобилисты провели прямо на заправках. Около сотни машин заблокировали работу нескольких станций.

"Обурює те, що ціни як в Європі, там так само паливо коштує євро з копійками, Давайте нам зарплату європейську, якби я тисячу євро мав зарплати, то я би міг собі позволити сто літрів за сто євро купити", - говорит Валерий Дуфанец, участник акции протеста.

В Николаеве водители начали собираться на главной площади ближе к 9 утра. Заблокировали движение вдоль нескольких кварталов рядом с мэрией и обладминистрацией. К бойкоту присоединились и водители маршруток.

"И продукты питания пойдут в цене, и перевозчики будут требовать повышения цен на проезд, и медикаменты подорожают. Повышение цен на топливо ведет за собой повышение цен на все", - говорит Александр, участник акции протеста.

Поддержали акцию и в Запорожье. Утром на центральную площадь съехались около сотни автомобилистов. И хотя движение транспорта здесь не блокировали, к повышению цен на горючее внимание привлекали довольно громко.

"Ребята, привяжите наши зарплаты к евро сначала. А потом делайте такие подъемы. И опять же - уровень жизни населения падает, падает и падает", - говорит Игорь Подопригора, участник акции протеста.

К акции протеста присоединились и местные нефтетрейдеры. Жаловались на высокие акцизы. И объясняли - если их снизить, это поможет удешевить бензин минимум на 5-6 гривен.

"Очень важный момент - акцизный сбор можно изменить сейчас, пока готовится бюджет. Если акциз сейчас не изменят, и примут бюджет с этим акцизом, чтобы не хотели, как бы мы не бастовали, его просто нельзя по закону будет менять как минимум полгода", - говорит Олег Серовский, нефтетрейдер.

Эксперты прогнозируют, что бензин в Украине может снова подорожать, до конца осени. Причина - растущие цены на нефть на мировом рынке.

"Беда не приходит одна. То есть получили девальвацию гривны плюс рост цен в мире. Все это привело к тому к существенному росту на автозаправочных станциях. К сожалению, если эти процессы будут продолжаться, цена будет продолжать расти. На сегодня мы видим потенциал минимум на 50 копеек роста. Надо сказать, что цены растут с очень большим опозданием относительно внешней конъюнктуры", - говорит Сергей Куюн, эксперт по энергетическим вопросам.

Но украинский потребитель хочет противоположного. То есть, хотя бы стабилизации цен.