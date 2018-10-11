Кибервстреча на высшем уровне. Премьер Гройсман пообщался со всемирно известным роботом Софией. Вместе со своими разработчиками она впервые прибыла в Киев.

Разговор состоялся на презентации детских разработок в сфере робототехники. Премьер-министру изобретения понравились. Он пообещал сделать все, чтобы возможность открыть в себе талант была у каждого украинского школьника.

"Нам потрібно зробити так, щоб в кожній школі українській, особливо - в Новій українській школі, яка запроваджується зараз - буквально з 1 вересня, кожна дитина могла розкрити свій потенціал, свої можливості. Треба зробити таке середовище в школі, щоб діти йшли до школи, не як на випробування, а йшли із заохоченням, що вони зможуть себе реалізувати, що їм там цікаво. Що там розвиваються їхні здібності, відкриваються їхні можливості", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.