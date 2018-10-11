Обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви поддержала и группа епископов УПЦ Московского патриархата. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в связи с решением Синода Вселенского патриархата.

"Сегодня я уже могу сказать, что обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию поддержала и группа епископов УПЦ Московского патриархата. Они выдержали давление, шантаж, угрозы и запугивания, но обратились со своими подписями к Вселенскому патриарху. И это стоит признания", - отметил глава государства.

"Благодарю патриарха Филарета и всех иерархов УПЦ Киевского патриархата, митрополита Макария и епископов УАПЦ за проявленный дух единства и за единодушное обращение к Вселенскому патриарху. Поздравляю обоих предстоятелей с тем, что с них сегодня, наконец, сняты все московские обвинения. Владыки признаны каноническими епископами", - подчеркнул Порошенко.

Ранее мы писали о том, что Синод принял решение о Томосе для Украины.