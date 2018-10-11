До 2020 года Украина может лишиться статуса ведущего европейского транспортера газа - если не проведет необходимые реформы. Об этом сегодня говорили в Киеве на четвертом газовом форуме. Чего ждут от нас европейцы и как обеспечить газовую безопасность - в нашем материале.

Ведущие украинские и европейские эксперты в газовой отрасли, народные депутаты, руководители международных организаций и бизнеса - несколько сотен гостей сегодня собрались на четвертом газовом форуме в Киеве. Главный вопрос - есть ли у Украины будущее как крупного транзитера газа. В Европе уверяют - есть.

"Да, Еврокомиссия может сказать, независимо от работы или неработы "Северного потока", определенный объем российского газа продолжит идти транзитом через Украину. Однако для этого вам необходимо создать независимого оператора газотранспортной системы, в котором также должны участвовать и европейские компании. А главное - сделать транзит экономически выгодным. Для этого нужно тесное сотрудничество украинских властей, "Нафтогаза", общественных организаций", - заявил Хьюг Мингарелли, глава представительства ЕС в Украине.

Одна из главных проблем на укрианском рынке газа - это коррупция и непрозрачность главного государственного монополиста - НАК "Нафтогаз", уверены эксперты. Многомиллионные премии топ-менеджмента в условиях, когда на субсидии населения уходит более 70 миллиардов гривен из бюджета - для европейцев нонсенс.

"Це продовження концентрації ресурсів, це спроба посилення і монополізації на газовому ринку, це низька прозорість прийняття рішень. Нажаль мушу сказати про легітимізацію корупції на газовому ринку, що виражається у виплатні баснословних премій і не сприймається в українському суспільстві", - говорит Александр Домбровский, и.о. главы комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Тем временем многие частные игроки на украинском рынке газа уже успешно перенимают европейский опыт. В этом году Региональная газовая компания начала представлять Украину в Европейской газовой ассоциации "Маркагаз", объединяющей газовые компании со всей Европы.

"Мы сделали это, потому что верим, что единственный путь развития Украины - это интеграция в европейский рынок. Однако для успешной интеграции нам необходимо пересмотреть все процессы на нашем газовом рынке и внедрить европейские нормы. Мы уже приняли европейские технические стандарты, которые касаются всех направлений - от униформы до транспортировки и мы и будем дальше их внедрять. Мы также создали онлайн-сервис для консультаций, открыли национальный контакт-центр и запустили ребрендинг всех подразделений нашей группы, создавая центры обслуживания по новым стандартам. За прошлый год обслужили более 50 миллионов клиентов", - говорит Олег Никоноров, директор Региональной газовой компании.

Путь к газовой независимости Украины лежит через либерализацию газового рынка, уверен директор компании - это создание независимого оператора рынка, равный доступ всех игроков к рынку газа, а также право украинцев самим выбирать, где и по какой цене покупать голубое топливо. Одно из условий для этого - внедрение так называемого суточного балансирования газа. Как сегодня заверили в Нацкомиссии по регулированию энергетики - это произойдет уже в декабре.