В Украине прошел масштабный женский форум. Главная тема - роль прекрасного пола в политике. Подробнее расскажет Юлия Жешко.

Места мужчин-политиков в Верховной Раде сегодня заняли женщины разных возрастов. Объединил их всемирный день девочек. Впрочем, не только. Украина стала частью глобального форума женщин-политических лидеров и международной кампании Girl2leaders. Послом выступила народный депутат от Оппозиционного блока Юлия Левочкина.

"Есть такая простая статистика - статистика ООН. Согласно которой изучали конфликты по всему миру. Всех периодов, которые доступны для изучения на данном этапе. Так вот Мирные договоренности являются более устойчивыми, если в переговорах участвует женщина - их эффективность поднимается на 35 процентов. Это серьезная цифра. Это официальная статистика", - говорит Юлия Левочкина, народный депутат, посол компании Girl2leaders.

По ее словам, это мероприятие - инвестиция в будущее Украины. Ведь страна, как никогда, нуждается в женщинах-лидерах. Мешают лишь стереотипы. Участницы форума разделяют это мнение.

"Жінка, завдяки своєму природному шарму та таланту дипломата має врівноважувати всі конфліктні ситуації", - говорит Дарья, участница форума.

"50% чоловіків і 50% жінок повинно бути повинно бути у парламенті", - говорит Ирина, участница форума.

На форум пригласили 40 девушек-лидеров. Все они планируют заняться политикой. Ответить на их вопросы - приехали представительницы общественных организаций и женщины-нардепы из разных фракций.

"Створюючи міжфракційні обєднання, проводячи подібні заходи - ми розуміємо, що жінка має не лише мати право закріплене законодавчо. Ми повинні дати їй можливість дійсно приймати участь у політиці", - говорит Наталья Агафонова, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Вот сейчас мы понимаем, что в следующем столетии у нас должно быть не только право выбора, но и право принятия решений. Сегодня для нашей страны - задача номер 1 - вернуть в страну мир. И чем больше женщин смогут объединиться и помогут принять это решение. Тем быстрее мы этого достигнем", - говорит Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционный блок".

В ходе беседы между политиками и участницами форума - произошла своеобразная "перекличка". То есть, прямое включение украинской стороны с еще 15 странами-участниками Форума.

"Итак, на очереди Украина. У них по-настоящему большое собрание женщин-лидеров. На связи Наталья. Украина. - Мы хотим изменить общество вместе. Многие женщины этого хотят. И теперь у них появился шанс"

"Это международная площадка, которая действует по всему миру. На всех континентах. Одновременно оно проходит в Европарламенте и в парламентах еще 15 стран. Мы хотим, чтобы как можно больше девушек приняло решение - что они хотят менять мир", - говорит Юлия Левочкина, народный депутат, посол кампании Girl2leaders.

При этом, на форуме не шла речь о конкуренции с мужчинами в политике. Хотя, в Украине количество женщин во власти, незначительное, отметил делегат от Евросоюза.

"Это чрезвычайно важно - достичь гендерного равенства в Украине. Я думаю, это повлияет на политическую систему в стране. Если будет больше девушек, женщин. Если они будут занимать лидерские позиции. На экономику страны благоприятно повлияет, если будут занимать руководящие должности", - говорит Хьюг Мингарели, глава представительства Европейского Союза в Украине.

"Я очень счастлива быть причастной к этому. Словения - это та страна, в которой права женщин у всех на слуху. Так что я очень рада видеть молодых, активных украинских девушек. Которые хотят сделать что-то, чтобы изменить общество", - говорит Матея Крацун, временно-поверенная в делах, посольство Словении в Украине.

Все участницы глобального форума WPL сегодня присоединились к всемирной программе женщин-лидеров. Среди которых есть президенты, депутаты и премьеры. Украинки получат возможность стажироваться в Верховной Раде и участвовать в программе обмена.