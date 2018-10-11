Астрологи обозначили несколько самых "мрачных" знаков зодиака. Три представителя зодиакального круга обладают настолько тонкой душевной организацией, что просто не могут ужиться во враждебном и суетливом мире, и расстраиваются по любому поводу.

Об этом пишет Navolne.life.

Третье место - Девы

Это довольно драматичный и нервозный знак, который не умеет расслабляться и отвлекаться от суеты. Представители созвездия Девы очень любят возлагать на себя чрезмерную ответственность, прогибаясь под ее грузом.

Если бы не тяжелый характер, они бы с удовольствием разделили свое бремя с близкими людьми. Но увы, Девы провозглашают себя великомучениками, выбирая для себя роль жертвы на всю оставшуюся жизнь. Так как этот Знак - символ упорства, трудолюбия и справедливости, за удачу его представители хвататься не намерены. Они всего добиваются сами, правда, тяжелым и напряженным трудом.

Второе место - Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, крепко стоят на втором месте в параде самых несчастных представителей зодиакального круга. В силу врожденной чувствительности и сверхэмоциональности у Раков довольно много психологических проблем, основанных на комплексах и внутренних сомнениях.

Только представители этого знака могут так долго и упорно сомневаться в себе и своих силах, делая один шаг вперед и сразу же три назад. Они очень покладисты, но в то же время ужасно горды, что мешает влиять на людей и действовать, исходя из своих предпочтений. В семейной жизни представители Раков чаще всего несчастны, так как отвоевать главную роль в отношениях им не хватает сил.

Первое место - Рыбы

Лидирующую позицию занимают представители Рыб, которые признаются, что вряд ли назвали бы себя счастливыми людьми. Имеются, конечно, и исключения. Но в основном представители зодиакальных Рыб - интроверты, углубленные в себя. Их бесконечный самоанализ часто перерастает в грубую самокритичность. Рыбы часто испытывают неуверенность в себе и сильно нуждаются в человеке, который смог бы восхищаться ими и подпитывать их внутренний мир, направляя в нужное русло.

Однако найти родственную душу Рыбам довольно сложно в силу своих астрологических особенностей. Представители этого знака - творческие личности, неспособные мыслить приземленно и поверхностно, что вызывает конфликт интересов и приоритетов при общении. Именно поэтому большинство Рыб обречены на одиночество, а это для них страшнее смертной казни.

Смотрите также, какие знаки зодиака являются "магнитом" для денег.