Национальный банк Украины на 12 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,98 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 12 октября установлен на таком уровне:

2798,4519 гривен за 100 долларов

При этом курс доллара на 11 октября составляет 2800,2897 гривен за 100 долларов.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что курс гривны к концу 2019 года составит 29,4 гривны за доллар.