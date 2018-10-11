Томос о предоставлении автокефалии УПЦ: что значит для Украины [ Редактировать ]
Процедура предоставления Томоса об автокефалии УПЦ продолжается. Украина уже получила положительное решение о создании единой поместной православной церкви. Кроме того, Константинополь снял анафему с патриарха Филарета, предстоятеля УПЦ КП. О том, что значит для Украины предоставление Томоса пишет РБК-Украина.
В четверг, 11 октября, по итогам заседание Синода было объявлено о том, что Константинополь продлевает процедуру предоставления автокефалии украинской церкви. Согласно решению, Вселенский патриархат приступает к процедуре предоставления Томоса Украине.
Что значит Томос для Украины
Важнейшим церковным документом является Томос. Он выдается по указу Вселенского патриарха и предоставляет церкви автономию либо автокефалию. В случае с украинской православной церковью получение Томоса означает полную независимость УПЦ от других церквей и ее самостоятельность.
Оставаясь частью Вселенской православной церкви, автокефальная церковь имеет полное самоуправление. УПЦ получает право избрания предстоятеля, может издавать уставы, канонизировать святых, составлять чинопоследования, песнопения.
Автокефалия УПЦ: как развивались события
До настоящего времени в Украине действовала только одна каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). УПЦ Киевского патриархата и Украинская православная автокефальная церковь не были признаны.
Весной 2018 года президент Украины Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса УПЦ и достиг соглашения по данному вопросу.
Позднее создание единой православной церкви в Украине поддержала Верховная Рада. 268 народных депутатов проголосовали за постановление о поддержке обращения президента к Константинопольскому патриарху.
Реакция Московского патриархата на получение УПЦ Томоса
Церковь Московского патриархата выступила с критикой действий украинской власти и расценила просьбу о предоставлении Томоса к Вселенскому патриарху, как вмешательство государства в дела церкви.
В УПЦ МП заявили, что исключают признание автокефалии Украины. Действия Константинополя назвали незаконными и не каноничными. Также в церкви Московского патриархата пригрозили протестами в случае, если после предоставления Томоса УПЦ МП обяжут сменить название.
В то же время, на собрании иерархов Вселенского патриархата в Стамбуле постановили, что для получения Украиной Томоса не обязательно согласие других церквей.
По установленным правилам, решение о Томосе обсуждается коллегиально всеми членами Синода, однако позиция Вселенского патриарха остается ключевой. Константинопольский патриарх обладает исключительным правом предоставлять автокефалию православным церквям, начиная с России еще в 16-м веке.
Украинский вопрос о Томосе на Синоде Вселенского патриархата
Синод по вопросу автокефалии для УПЦ начался в Стамбуле 9 октября. Предварительно были назначены экзархи - специальные послы Вселенского патриарха.
Архиепископ Даниил и епископ Илларион посетили Украину, встретились с представителями церковной и государственной власти. На Синоде экзархи предоставили отчет. Архиепископ Даниил заявил, что Украина уже давно была готова рассматривать вопрос об объединении церкви.
Томос для Украины вступает в юридическую силу с момента его объявления и может быть отменен только по решению Синода Вселенского патриархата. Объединение церкви будет зафиксировано на Соборе, который созовут в Украине сразу после получения Томоса.
Предстоятель УПЦ КП Филарет рассказал, что по результатам голосования Объединительного Собора поместная автокефальная православная церковь получит нового главу. Среди участников Собора - 41 архиерей Киевского патриархата, 12 архиереев Автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата.
Ранее мы писали о том, что епископы УПЦ МП поддержали обращение о предоставлении автокефалии.
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