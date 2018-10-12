Аферисты придумали новую схему выманивания денег у украинцев. Преступники звонят гражданам и представляются сотрудниками Национального банка Украины, передает politeka.net.

При этом они не спрашивают ни PIN-код, ни CVV-код.

Мошенники сообщают, что банковская карта клиента заблокирована. Для ее разблокировки аферисты просят назвать ее номер. Само по себе сообщение номера карты никакой опасности для клиента банка не несет. Однако, у человека также выманивают два номера телефона, на который они чаще всего звонят.

Телефонные номера нужны мошенникам, чтобы создать дубликат SIM-карты.

В итоге у преступников оказывается дубликаты банковской карты (по номеру) и SIM-карты. Этого достаточно, чтобы получить доступ к финансам в электронном кабинете. В онлайне можно перечислить средства на другую карту, пополнить разнообразные счета, совершить покупки в интернет-магазинах.

Во время звонка аферисты используют способы психического давления: употребляют большое количество "умных" слов, грамотно выстроенные предложения.

Многократно повторяют слово "безопасность". Попросту человека забалтывают. Все это заставляет психику сработать на подсознательном уровне, и в итоге человек сообщает мошенникам нужную им информацию.

Чтобы уберечься от подобной опасности, следует помнить, что Национальный банк - это регулятор и вообще не работает с клиентами, его представители никому звонить не будут.

А настоящие сотрудники банка номер карты и другие персональные данные уж точно не спросят - они их и так знают.

Также в Украине мошенники снова придумали новую схему обмана - идентификацию банковской карты.