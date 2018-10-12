Томос для Украины: Парубий сделал заявление [ Редактировать ]
Андрей Парубий /Фото: rada.gov.ua
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал решение синода Вселенского Патриархата о предоставлении Украине автокефалии знаковым днем для Украинской православной церкви и истории Украины.
"Это знаковый день истории Украины и ее православной церкви! Приветствую все решения синода Вселенского Патриархата", - заявил председатель Верховной Рады Украины Парубий после объявления решения синода вселенского патриархата, сообщает пресс-служба аппарата Рады.
Спикер также отметил, что первым пунктом решения синода объявлено о процессе предоставления Украинской поместной православной церкви автокефалии.
"Искренне надеюсь, что в ближайшее время состоится Всеукраинский православный собор в Киеве, в котором примут участие все иерархи - патриоты Украины, которые провозгласят образование единой поместной Украинской православной церкви", - сказал он.
Парубий выразил убеждение, что Патриарх Варфоломей вручит предстоятелю поместной Украинской православной церкви томос об автокефалии после объединительного собора в Киеве.
Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что единая поместная церковь объединит общество еще больше.
"В непростые времена, которые мы сейчас переживаем, единая поместная церковь еще больше объединит народ!" - отметил Нищук на своей странице в Facebook.
Он добавил, что Вселенский Патриархат принял историческое решение "не только для украинского народа, но и для всего мира"
Ранее мы писали о том, что Синод принял решение о Томосе для Украины.
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