Из уха текла кровь: в Броварах произошло серьезное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Броварах столкнулись легковой автомобиль и скутер, в результате чего серьезно пострадал человек, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
В тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой водителя двухколесного транспорта срочно госпитализировали в центральную районную больницу.
"Перекресток ул. Независимости и Симона Петлюры. Пилот был в шлеме, но без света. Кто виновен - не понятно. Наличие шлема, скорее всего, спасло ему жизнь. Из уха текла кровь. В сознании. Скорая ехала три минуты. Жить будет. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.
На днях в смертельном ДТП погибли 50 человек.
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