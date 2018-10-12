В Броварах столкнулись легковой автомобиль и скутер, в результате чего серьезно пострадал человек, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

В тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой водителя двухколесного транспорта срочно госпитализировали в центральную районную больницу.

"Перекресток ул. Независимости и Симона Петлюры. Пилот был в шлеме, но без света. Кто виновен - не понятно. Наличие шлема, скорее всего, спасло ему жизнь. Из уха текла кровь. В сознании. Скорая ехала три минуты. Жить будет. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.

На днях в смертельном ДТП погибли 50 человек.