"Укрзализныця" назначила еще семь дополнительных поездов ко Дню защитника Украины, сообщает пресс-служба компания.

Поезд №207 Киев - Ужгород 12 октября отправится из Киева в 15:28 и прибудет в Ужгород в 10:08. В обратном направлении поезд отправится 13 октября в 18:17 и прибудет в Киев в 10:37.

Поезд №239 Киев - Ужгород отправится из Киева 12 и 14 октября в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. Из Ужгорода отправление назначено на 13 и 15 октября в 19:05, прибытие в Киев - на следующий день в 10:09.

Поезд №249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы 14 октября в 15:21 отправится из Киева и прибудет в Черновцы в 08:15. В обратном направлении рейс отправится 13 октября в 18:10 и прибудет в Киев в 10:28.

Поезд №202 Днепр - Киев будет курсировать в Киев 12 октября. Отправление из Днепра назначено на 00:04, прибытие в Киев – на 13:41. В обратном направлении поезд будет курсировать 16 октября с отправлением в 11:30 и прибытием в 00:07.

Поезд №235 Харьков - Ужгород будет курсировать 12 октября в Ужгород и 15 октября в Харьков. Отправление из Харькова назначено на 12:05, прибытие в Ужгород - на 11:50. В обратном направлении поезд отправится в 18:00 и прибудет в Харьков в 16:36 следующего дня.

Поезд №168 Львов - Одесса осуществит рейсы 13 и 15 октября с отправлением из Львова в 09:15 и прибытием в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:03 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд №755/756 Киев - Львов 12 и 15 октября отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 5:43. В обратном направлении отправление запланировано на 23:00, прибытие - на 5:18.

Всего "Укрзализныця" уже назначила 14 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины.

Тем временем с 1 сентября снизится стоимость проезда в пассажирских поездах.