Патриарх Филарет поздравил Порошенко с решением Синода [ Редактировать ]
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет поздравил президента Украины Петра Порошенко с решением Синода Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской православной церкви и назвал это решение эпохальным.
Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
"Я хочу Вас лично поблагодарить, потому что благодаря Вашей настойчивости, благодаря Вашей мудрости мы достигли этого. Потому и предыдущие президенты также работали, но не достигли. А Вы достигли этой нашей общей цели", - отметил Филарет.
По его словам, решение об автокефалии УПЦ является "эпохальным".
"Потому что украинская церковь никогда не была автокефальной. Она имела широкие права во время киевских князей, но находилась в составе Константинопольского патриархата. А потом попала в русский плен и тоже была несвободной. В ХХ веке, когда возникла Украинская Народная Республика, якобы возродили украинскую автокефальную церковь, но тут же она и погибла", - добавил Филарет.
Порошенко на встрече с патриархом заявил, что сегодня исторический день.
"Исторический день не в измерении года или десятилетия. Исторический день в измерении 1030-летия крещения нашей земли и нашей страны Украины-Руси. Долгих 332 года Украина и украинская церковь ждала автокефалию. И сегодня это решение принято относительно автокефалии и продолжается процесс предоставления томоса", - заявил Порошенко.
Ранее мы писали о том, что Синод принял решение о Томосе для Украины.
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Петиция была зарегистрирована 19 сентября