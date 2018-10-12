На Донбассе водитель боевиков сдался полиции [ Редактировать ]
Бывший участник незаконных вооруженных формирований приехал в Бахмут, чтобы сдаться сотрудникам правоохранительных органов и начать мирную жизнь.
Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.
Житель оккупированной Горловки полтора года служил водителем у террористов на передовых позициях. Его задачей было возить боевиков на российском транспорте для минирования окрестностей города и зерновых полей. Сам 34-летний горловчанин рассказал, что к террористам пришел в поисках заработка.
После нескольких месяцев учебы мужчине выдали автомат, снаряжение и назначили на должность водителя взвода саперов. В его обязанности входило обслуживание боевой машины и доставка террористов на передовые позиции в окрестностях оккупированного города Горловка.
Он рассказал, что военные "Уралы" были завезены с территории России, а саперы занимались минированием лесополос и полей с зерном. В составе его подразделения было около десяти боевиков, которые находились на службе с 2014 года, остальной личный состав постоянно менялся.
После службы мужчина уехал в Россию, где сменил несколько мест работы, однако впоследствии решил сдаться украинским правоохранителям для начала новой жизни на подконтрольной территории Украины.
"Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, котороя находилась в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органы государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Мужчина воспользовался предоставленным государством шансом.", - сообщили в полиции.
Сейчас мужчина дает показания и сотрудничает со следствием. Полиция проверяет деятельность бывшего боевика в составе террористической организации "ДНР".
Тем временем на Донбассе активизировались снайперы боевиков.
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