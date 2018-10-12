Вселенский патриархат может предоставить Томос об автокефалии Украинской православной церкви на Синоде, который состоится во второй половине ноября текущего года.

Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, сообщает "Громадське ТБ".

"Ближайшая дата, которая может быть, - это следующее заседание Синода Константинопольского патриархата, которое должно происходить во второй половине ноября. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы это произошло как можно быстрее", - заявил Зоря, отвечая на вопрос о возможных сроках получения Томоса.

Пресс-секретарь Киевского патриархата заявил, что пришло время переходить к следующему этапу, когда надо собирать собор для объединения поместных православных церквей в Украине.

"До сих пор не было возможности собрать собор, так как представители УПЦ Московского патриархата не могли принять в нем участие: им нужно было заверение", - пояснил Зоря.

На должность главы единой Украинской православной церкви УПЦ КП будет выдвигать кандидатуру патриарха Филарета, с которого Синод в Константинополе снял анафему.

"Но будет возможность выдвинуть и другие кандидатуры, хотя пока других кандидатур не называлось, кто бы мог составить альтернативу. После голосования, выборов, этот предстоятель должен получить от Константинопольского патриархата Томос - как физический документ, как грамоту. И этот этап мы завершим", - сообщил архиепископ.

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет уже поздравил президента Украины Петра Порошенко с решением Синода Вселенского Патриархата .