В США приостановили все полеты истребителей F-35 [ Редактировать ]
Истребитель F-35 / Фото: из Twitter
Представитель программы по созданию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Джой Деллаведова сообщил, что США и иностранные партнеры временно приостановили все полеты.
Об этом сообщает Anadolu Agency.
Он объяснил, что это вызвано проверкой топливной трубки внутри двигателей самолетов. Також он отметил, что такое решение было принято после первого крушения самолета, расследование которого продолжается до сих пор.
"Ожидается, что проверка займет от 24 до 48 часов", - уточнил Делаведова.
За это время специалисты должны заменить все ненадежные детали на каждом истребителе.
Также во второй половине осени Украина и НАТО проведут военные учения у границ России.
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