Місцевий художник виклав різнокольорові овочі на даху одного з будинків

Мурал із гарбузів з'явився в британському селі Сліндон. Місцевий художник Марк Форд виклав різнокольорові овочі на даху одного з будинків. Так він робить щороку напередодні Хелловіна.

Цьогоріч на муралі зображені біплан і дирижабль з нагоди сторіччя британських військово-повітряних сил. На композицію пішло щонайменше півтори тисячі гарбузів, які помістилися на площі 24 квадратні метри.