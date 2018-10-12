Британські селяни зробили мурал із гарбузів [ Редактировать ]
Мурал із гарбузів з'явився в британському селі Сліндон. Місцевий художник Марк Форд виклав різнокольорові овочі на даху одного з будинків. Так він робить щороку напередодні Хелловіна.
Цьогоріч на муралі зображені біплан і дирижабль з нагоди сторіччя британських військово-повітряних сил. На композицію пішло щонайменше півтори тисячі гарбузів, які помістилися на площі 24 квадратні метри.
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