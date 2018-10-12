Чергове королівське весілля в Британії. Сьогодні виходить заміж принцеса Євгенія. Вона двоюрідна сестра Вільяма і Гаррі та дев'ята у списку на трон. Принцеса узяла собі за мету затьмарити весілля Гаррі і Меган. Та чи вдасться - дізнавалась наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

У Віндзорі знову весільний переполох. Лише 5 місяців тому тут відзначали одруження принца Гаррі та його американської нареченої Меган Маркл. А сьогодні вже нове весілля.

Цього разу заміж виходить Її Королівська Високість принцеса Євгенія. Вона - внучка королеви, дочка принца Ендрю та Сари Фергюсон, більше відома як Фергі. Двадцятивосьмирічна принцеса завжди залишалася в тіні своїх більш популярних кузенів Гаррі та Вільяма.

Але в день весілля вирішила надолужити згаяне. Урочистості відбудуться там, де й у принца Гаррі і Меган Маркл. Вінчаються в тій самій каплиці Святого Георга, і в тій же кареті проїдуть вулицями Віндзора. І на обід гостей теж запрошує Її Величність королева Єлизавета. На кухні робота давно кипить.

Процес почався ще три місяці тому. Коли мене попросили спекти весільного торта. Все почалося зі створення цукрових декорацій. Дуже зручно, що їх можна зробити заздалегідь", - говорить Софі Кабот, пекар.

Обранець принцеси Євгенії - Джек Бруксбенк. З родини баронетів. Його останнє місце роботи - менеджер престижного лондонського нічного клубу Махікі, куди часто навідуються знаменитості і члени королівської сім'ї. Зустрічається пара вже 7 років. Як і Гаррі з Меган, вони дозволили знімати церемонію і транслювати у прямому ефірі. Ось тільки на ВВС вирішили, що це весілля того не варте. Адже інтересу в публіки буде значно менше.