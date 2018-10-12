У Нетішині зросла кількість хворих на сальмонельоз [ Редактировать ]
До 56 зросла кількість хворих на сальмонельоз у Нетішині. Серед них 44 дитини. Про це повідомили в Хмельницькому обласному лабораторному центрі. У більшості стан середньої тяжкості.
Нагадаю - спалах інфекції зафіксували в дитячому садку № 6 ще минулого тижня. У закладі провели дезінфекцію, взяли бактеріологічні проби і закрили на карантин до 22 жовтня.
Під час перевірки харчоблоку - фахівці Держспоживслужби встановили порушення, зокрема не на всі продукти були супровідні документи. У їдальні знайшли і джерело зараження. Сальмонела була на овочах, столах і дошках для оброблення м'яса.
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