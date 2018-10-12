На Полтавщині вимагають ремонту аварійної дороги [ Редактировать ]
На Полтавщині жителі кількох сіл вимагають у чиновників відремонтувати дорогу сполученням Полтава-Суми. Блокують рух, влаштовують акції, та поки що марно.
Наскільки автомагістраль аварійна і чого чекати людям - Анастасія Старовойт з'ясовувала.
Яма на ямі, вибоїна на вибоїні. Ці 30 кілометрів траси Полтава-Суми через Котельву три роки не бачили навіть ямкового ремонту.
"В нас через оці ями зерновоз їде 7 годин до нашого елеватора. 7 годин їде зерновоз! Тут непрєодолімі ями", - говорить Олександр, водій.
Щодня саме цим шляхом Олексій возить до школи дітлахів. Каже, що далі, то страшніше.
"З весни думалося, що вони хоч уберуть чи зроблять - нєєє, нічого. Більше, більше. То були глибокі ями, тепер повибивали щебьонку, трохи пологіше, но ями такі, що легкові машини всі нутрощі ремонтірують", - говорить Олексій, водій шкільного автобуса.
Місяць тому одна з рейсових маршруток, вскочивши у яму - злетіла з дороги. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.
Місцеві кажуть - це до певної пори. Але їх ніхто не чує.
"Була акція - перекривали навіть дорогу у центрі Милорадового. Абсолютно ніяких результатів не дало звернення в усі інстанції - і районні, і обласні - кругом одні обіцянки", - говорить Василь Луценко, заступник директора Милорадівської школи з навчально-виховної роботи, депутат сільської ради.
Без ремонту, бо не на тому балансі. Лиш із першого серпня цього року аварійну дорогу передали в підпорядкування агенції місцевих доріг, але в жоден бюджет її ремонт уже не вписували. Днями з області повідомили - гроші таки знайшли.
"Ми очікуємо, що це буде мільйонів півтора, в цілому, ця ділянка дороги по дефектному акту десь мільйонів повністю дорога буде планується відремонтована належним чином вже в 2019 році, коли буде розподіл коштів із дорожнього фонду і можна буде сюди щось знайти", - говорить Віктор Колос, голова Котелевської РДА.
Півтора з 22 мільйонів мізер з того, що потрібно, кажуть селяни.
"Я понімаю, шо таке півтора міліонна грошей на дорогу - це 100 метрів траси зробить, - не більше".
"В нас і не ями вже - вже в нас канави".
Перевізники також відмовляються сюди заходити.
"Зараз маршрутки ті, що на Суми ходять - на Суми, на Охтирку - вони їдуть дорогою об'їзною, ту, що зробили, розумієте. І це 14 кілометрів мені пішком іти", - говорить Ірина Свирид, місцева жителька.
Звернення про допомогу і 5 тисяч підписів передавали люди і до Верховної ради. Сподіваються не на ямковий, а на капітальний ремонт. Адже ще трохи - і дорогу доведеться прокладати заново.
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