Чермалик та Лебединське опинилися під вогнем мінометів [ Редактировать ]
За попередню добу бойовики 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях.
Із мінометів 120-го калібру атакували оборонців Луганського, Чермалика та Лебединського, а міномети 82-го калібру застосовували поблизу Гнутового. Захисникам Водяного дісталося з БМП.
Крім того, окупанти накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Втрат серед наших захисників немає.
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