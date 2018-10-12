За попередню добу бойовики 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Із мінометів 120-го калібру атакували оборонців Луганського, Чермалика та Лебединського, а міномети 82-го калібру застосовували поблизу Гнутового. Захисникам Водяного дісталося з БМП.

Крім того, окупанти накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Втрат серед наших захисників немає.