Мешканці Ічні та сусідніх сіл, розташованих неподалік згорілого арсеналу, потроху повертаються додому та одразу беруться відновлювати понівечені оселі. Як їм це вдається і чи допомагає їм хтось із ремонтом - розпитував Даніїл Снісар.

Більшість помешкань військового містечка біля арсеналу - зараз мають саме такий вигляд: вибиті двері, розбиті вікна. Люди скаржаться, що до них на разі, жодної гуманітарної допомоги не надходило.

"Приїхали до дому. А у квартиру зайти не можна. Самі бачите, що тут робиться. двері в нас повністю випали. А зайшли в квартиру - самі бачите. Вікна повибивані. Штори обірвані разом із балками", - говорить Ніна, жителька військового містечка.

Пані Ніна, як і решта жителів містечка військової частини, вперше від початку вибухів повернулася до своєї оселі. Латати шибки люди планують власними силами. Та де ночувати і що їсти - сусіди ще не вирішили.

"Немає газу в нас, ні світла. Люди голодні. Ні нагріти, нічого. - Допомога? Хліб... - Та нічого. Магазин вчора відкривався сьогодні не знаю. Все, немає гумунітарки, ніхто не ходить. Нема нікого", - говорить Тетяна, жителька військового містечка.

Нашій знімальній групі вдалося потрапити до сіл, розташованих лише за 300 метрів від складів. Територія з усіх сторін очеплена блокпостами. На деяких вулицях досі тліють залишки приватних садиб.

Село Августівка постраждало від вибухів найбільше. Саме сюди прийшовся основний удар вибухових хвиль. Уламками боєприпасів тут ущент зруйновані 4 будинки

Під удар потрапив і будинок Олександра чоловік працює у військовій частині. Його помешкання тепер не придатне для життя. І ремонту не підлягає.

"Це з території прилетіло, з бетонного храніліща. Оце пробив кришу, оце все вибив. Оце все. Стіни. З півтонни ваги ніхто нічого. Ніхто до нас не обращався. Хоч би хто приїхав. Волонтери до нас постійно приїзжають. Ви приїзджаєте. А так ніхто. Кому ми ніжні?", - говорить Олександр, житель села Августівка.

Місцеві чиновники вже почали інспектувати пошкоджені будинки. Сапери продовжують збирати уламки боєприпасів на подвір'ях людей. На самому ж складі - вибухи лунають кілька разів на годину.