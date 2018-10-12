Украинская певица Ани Лорак увлеклась изучением работ античных философов и даже поделилась с фанатами фото книги, которую сейчас читает.

В очередной публикации в Instagram звезда запечатлена со сборником работ Марка Аврелия и Эпиктета "Размышления, в чем наше благо".

Авторы - представители философии стоицизма, жившие в начале нашей эры в Древнем Риме.

"А что читаете вы?", - спрашивает Каролина под фото.

Оказалось, что фанаты читают, среди прочего, "Ханну Хауэлл", "Карлоса Кастанеду" и "Корнея Чуковского".

До этого Каролина поделилась размышлениями, как правильно строить отношения.