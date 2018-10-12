11 октября боевики на Донбассе 27 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 10 раз, сообщает пресс-служба штаба ООС.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино", - говорится в утреннем сообщении 12 октября.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык и Лебединский противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского, Светлодарска и Гнутово вел огонь из минометов калибра 82 мм.

"По защитниках Водяного кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты", уточнили в пресс-службе.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Двух боевиков уничтожили и шестерых ранили. Кроме того, один из боевиков сдался полиции.