Литва легалізувала ліки з коноплею [ Редактировать ]
У Литві дозволили використання конопель у ліках. Відповідні поправки до закону ухвалили депутати Сейму. Вони набудуть чинності першого травня наступного року.
А стосуватимуться - лікування пацієнтів з розсіяним склерозом, епілепсією, ВІЧ/СНІДом та онкозахворюваннями. Використання таких препаратів суворо контролюватимуть.
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