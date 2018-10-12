П'ятирічна Аріна потребує негайного курсу хіміотерапії

У селі Леськи на Черкащині рідні п'ятрічної Арінки Качковенко вже два роки борються за її життя. У дівчинки лікарі діагностували саркому Юїнга - у неї вроджена пухлина на хребті