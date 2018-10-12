Південно-східні регіони Франції потерпають від потужних злив. Річка Гаронетта вийшла з берегів і змила п'ять машин. В одній з них знайшли тіла двох загиблих.

У двох містечках регіону Прованс затопило вулиці та будинки. Точну кількість жертв не називають. Рятувальники продовжують пошуки постраждалих.

Місцева влада радить водіям поки що не сідати за кермо, а в разі нещастя передусім рятувати себе, а не машину.