За браконьєрство рибалки можуть сісти за ґрати

Риби на понад мільйон гривень виловили браконьєри на Полтавщині. Четверо чоловіків незаконно рибалили на Кременчуцькому водосховищі неподалік села Максимівка.

Для цього брали промислове судно та заборонені знаряддя. У порушників вилучили понад три центнери риби, човен та десяток риболовних сіток. За браконьєрство рибалки можуть сісти за ґрати.