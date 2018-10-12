На Полтавщині браконьєри виловили риби на мільйон гривень [ Редактировать ]
Риби на понад мільйон гривень виловили браконьєри на Полтавщині. Четверо чоловіків незаконно рибалили на Кременчуцькому водосховищі неподалік села Максимівка.
Для цього брали промислове судно та заборонені знаряддя. У порушників вилучили понад три центнери риби, човен та десяток риболовних сіток. За браконьєрство рибалки можуть сісти за ґрати.
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