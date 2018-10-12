На улице Киева до полусмерти избили мужчину (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, возле станции метро "Лесная", произошла драка: несколько человек до полусмерти избили одного и нанесли существенные травмы второму.
"Около пяти человек ожесточенно избивали двоих мужчин. Они выстрелили в одного из пневматического оружия и разбили ему лицо, после чего пострадавший подбежал к автомобилю обидчиков и начал ломать дверь. Нападавшие повалили его на асфальт и избивали ногами. Затем мужчину ударили головой об угол автобуса, который стоял рядом", - передает слова очевидца "Информатор".
Когда нападавшие заметили, что прохожие вызвали полицию, то быстро сели в автомобиль ВАЗ 2107 и скрылись с места преступления. Ни номеров машины, ни лиц агрессоров потерпевший не запомнил.
В связи с этим, полицейские ввели план "Перехват".
Пострадавший мужчина выжил, хотя получил очень серьезные травмы. Медики госпитализировали его в Больницу скорой медицинской помощи.
До этого в Киеве пьяный "мажор" избил журналистку.
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