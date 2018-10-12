Спорт для безхатченків. У Кропивницькому в Центрі для бездомних влаштували турнір з настільного тенісу. Так соціалізують учорашніх волоцюг. А для того, щоб їм було на кого рівнятись - у турнірі взяли участь працівники центру, реабілітологи та мешканці соціального гуртожитку.

У Кропивницькому центрі для безпритульних відкритий турнір з настільного тенісу. Його розпочинають під звуки гімну.

За головний приз турніру ось цей золотий кубок змагається зо два дeсятки учасників. Сeрeд них і тридцятирічний Андрій. У центрі для безхатченків живе другий тиждень. Через пияцтво та погану компанію родичі вигнали його з дому. Тепер до соціального життя повертається тут - завдяки суворому режиму та спорту.

"В основном нормальный образ жизни ведем, никто не курит, нихто не пьет, занимаемся нормально тут начал более менее активно играть, так, неплохо получается", - говорить Андрій, мешканець Кропивницького міського Центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб .

До цього турніру долучились також працівники центру та мешканці соціального гуртожитку. Двадцятиоднорічна Вікторія - учорашня вихованка інтернату каже - в настільний тeніс грає постійно.

"Мені подобається теніс там, більярд, в спортзал ходимо, спортом займаємось більше спілкування, з людьми знайомлюся, взнаю щось для себе", - говорить Вікторія, мешканка Кропивницького соціального гуртожитку.

Спорт один з видів соціальної реабілітації, наголошують організатори. Тож гра у футбол, шахмати, музика повертають людям віру в себе.

"В цих людей немає можливості участь в змаганнях взяти, десь щось побачити, а тут вони більш - менш разом і повернення до суспільства, і бачать якесь краще життя, це їм я вважаю на користь іде", - говорить Олександр Желєзняк, директор Кропивницького міського Центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб.

За головний приз турніру тут розгорілася справжня спортивна боротьба.

Золотий кубок здобув мешканець соціального гуртожитку - Максим. А кeрівництво цeнтру вже проанонсувало: наступний турнір провeдуть зі стрибків у мішках та перетягування канату.