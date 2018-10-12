Найгарячіше було на Маріупольському напрямку

Російські окупанти 27 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Сході. Із мінометів 120-го калібру атакували оборонців Луганського, Чермалика та Лебединського, а міномети 82-го калібру застосовували біля Гнутового.

Бійців поблизу Водяного обстріляли з БМП. Крім того, окупанти накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Втрат серед наших захисників немає. А за даними розвідки, двох бойовиків знищено, шістьох - поранено.