Мексиканець лякає сусідів трьома домашніми левами (відео) [ Редактировать ]
Незвичайні домашні улюбленці. Мексиканець Омар Родригез тримає вдома... левів. Чому чоловік вирішив поселити в себе одного з найнебезпечніших хижаків у світі - дивіться далі.
Ранок Омара Родригеза починається, як і в багатьох - чоловік годує своїх домашніх улюбленців. Утім, є виняток, він тримає вдома не кота чи собаку, а трьох дорослих левів. Вони живуть на даху одного з будинків мексиканської столиці. Щодня чоловік підіймає саморобну решітку та передає улюбленцям обід - 10 кілограмів курки. Омар пішов на такий ризик не з простої цікавості. Його мета - захистити зникомий вид.
"Я хочу, щоб мої внуки побачили справжнього білого африканського лева. Зараз у зоопарках такі жахливі умови, що єдина можливість зберегти цей вид - тримати вдома. Сподіваюся, згодом звіринці таки створять для цих тварин належне середовище", - говорить Омар Родригес, власник левів.
Сусіди Омара налякані і обурені. Кажуть, нещодавно в мексиканському зоопарку лев загриз людину. А тепер ці тварини живуть з ними поруч. Однак чоловік заспокоює - якщо правильно доглядати за левом, біди не станеться.
"Коли я взяв до себе першого лева, йому вже було близько 20 років. Я розумів, що маю справу з хижаком. Тож поводився дуже обережно, ретельно спланував раціон. Я ж знав, що не собаку додому беру", - говорить Омар Родригес, власник левів.
Де саме Омар купив своїх улюбленців не каже. Запевняє лише в одному - зараз хижаки почуваються значно краще, ніж коли він їх узяв.
"Звісно, це не найкращі умови проживання для них. Безперечно, їм було б комфортніше в африканській саванні, де леви змогли б вільно бігати. Та ви ж розумієте, що я не можу їх туди відвезти", - говорить Омар Родригес, власник левів.
Поки що жодних проблем з хижаками не було. Вони ретельно огороджені від зовнішнього світу решіткою та двома поверхами висоти.
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