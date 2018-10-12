Верховный Суд Украины постановил, что владелец не может разорвать договор найма жилья, заключенный на неопределенный срок, и выселить нанимателя, если имеет в собственности еще одно жилье.

Постановление Верховного Суда с соответствующей правовой позицией обнародовано в Едином реестре судебных решений, сообщает "Укринформ".

Как видится из материалов дела, истец, который является владельцем жилого дома с надворными зданиями и сооружениями, обратился в суд о выселении нанимателей из части жилого помещения указанного дома.

Истец указывал, что по условиям договора найма он имеет право на досрочное расторжение настоящего договора, если предупредит об этом нанимателей за три месяца в письменной форме. Поскольку у него возникло намерение проживать в спорном доме, он заблаговременно сообщил ответчикам о досрочном расторжении договора найма, однако последние не освободили часть жилого помещения спорного дома и не желают сняться с регистрационного учета по месту его расположения.

Но решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано. Свое решение суд мотивировал тем, что истец имеет другое жилье, что опровергает его потребность в спорном жилом доме.

Решением суда апелляционной инстанции апелляционная жалоба истца была удовлетворена частично. В частности, был выселен ответчик и его один ребенок. В то же время, относительно второго ребенка апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции.

Решение суда апелляционной инстанции мотивировано тем, что несовершеннолетний ребенок является сыном истца, а потому имеет право проживать в доме отца и выселению не подлежит. При этом апелляционный суд отметил, что наличие другого жилья у истца не имеет правового значения, так как право собственности является нерушимым и никто не может быть ограничен во владении, пользовании и распоряжении своим имуществом.

Однако Верховный Суд постановлением от 03 октября 2018 года в деле № 682/139/17-ц отменил решение суда апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Свое решение Верховный Суд мотивировал, в частности, положениями статьи 168 Жилищного Кодекса Украинской ССР. Указанная статья определяет, что досрочное расторжение договора найма жилого помещения по инициативе наймодателя возможно только при согласии нанимателя.

Договор найма жилого помещения, заключенный на неопределенный срок, может быть разорван по требованию наймодателя, если жилое помещение, занятое нанимателем, необходимо для проживания ему и членам его семьи. В этом случае владелец дома (квартиры) должен предупредить нанимателя о предстоящем расторжении договора за три месяца.

Договор найма жилого помещения, заключенный как на определенный так и на неопределенный срок, может быть разорван по требованию наймодателя, если наниматель или лица, которые проживают вместе с ним, систематически разрушают или портят жилое помещение, или используют его не по назначению, или систематическим нарушением правил сожительства делают невозможным для других проживание с ними в одной квартире или одном доме, а также в случае систематического невнесения нанимателем квартирной платы и платы за коммунальные услуги.

Судом также установлено, что истцу по праву собственности принадлежит квартира. Таким образом, по мнению Верховного Суда, истцом не было доказано, что именно спорный жилой дом является единственным его жильем, необходимым ему и членам его семьи для проживания, учитывая то, что ответчики препятствий в пользовании этим жильем ему не оказывают.

Коллегия судей Верховного Суда согласилась с заключениями суда первой инстанции относительно отсутствия оснований для выселения ответчиков из жилого дома, принадлежащего истцу, поскольку истец имеет другое жилье, что опровергает его потребность в спорном жилом доме. Кроме того, ему не препятствуют в пользовании этим домом, в котором также проживает и зарегистрированный несовершеннолетний сын истца, не имеющий другого жилья.

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