В ночь на 12 октября в Киеве на Окружной дороге легковой автомобиль Honda насмерть сбил двоих мужчин.

Так, трое мужчин, возрастом около 40 лет, хотели сократить путь и перебежать дорогу, несмотря на то, что рядом был подземный переход. Двоих из них сбила легковушка, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Одного забросило на газон, второй остался на дороге. Оба скончались до прибытия скорой.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Тем временем в другой части Киева до полусмерти избили мужчину прямо на улице.