Перебегали дорогу: Honda насмерть сбила пьяных киевлян [ Редактировать ]
В ночь на 12 октября в Киеве на Окружной дороге легковой автомобиль Honda насмерть сбил двоих мужчин.
Так, трое мужчин, возрастом около 40 лет, хотели сократить путь и перебежать дорогу, несмотря на то, что рядом был подземный переход. Двоих из них сбила легковушка, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Одного забросило на газон, второй остался на дороге. Оба скончались до прибытия скорой.", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Тем временем в другой части Киева до полусмерти избили мужчину прямо на улице.
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