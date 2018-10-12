До 12 зросла кількість жертв повені на Майорці. Іспанські рятувальники виявили ще двох загиблих - чоловіка тaа жінку. Вони були неподалік автомобіля, який належав зниклому подружжю.

Тож не відкидають, що це саме ті німецькі громадяни, яких зараз розшукують. Нагадаю, двадцятьох людей досі вважають зниклими безвісти. До пошуків та зачищення постраждалих міст залучили 900 рятувальників.