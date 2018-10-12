На острові Сардинія жертвою потужних злив стала одна людина. Під час дощу сім'я з дітьми проїжджала поблизу столиці - міста Кальярі. Автівка потрапила в пастку - дороги затопило.

Чоловіка і трьох доньок евакуювали гелікоптером. Жінці врятуватись не вдалося. Більша частина міста досі у воді. Крім того, через сильні опади обвалився міст, жертв не було.