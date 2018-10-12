На Сардінії через дощі обвалився міст [ Редактировать ]
На острові Сардинія жертвою потужних злив стала одна людина. Під час дощу сім'я з дітьми проїжджала поблизу столиці - міста Кальярі. Автівка потрапила в пастку - дороги затопило.
Чоловіка і трьох доньок евакуювали гелікоптером. Жінці врятуватись не вдалося. Більша частина міста досі у воді. Крім того, через сильні опади обвалився міст, жертв не було.
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