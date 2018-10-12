В небе над Ичней работает авиация. Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

По состоянию на утро 12 октября, на территории вспыхнувшего арсенала под Ичней Черниговской области продолжается ликвидация ЧП. Интенсивность взрывов составляет около трех в час.

Авиация сбрасывает воду на территорию арсенала. Самолетами АН-32П ГСЧС Украины было осуществлено 25 сбросов воды (200 тонн), всего с начала работ - 46 сбросов воды (368 тонн), сообщает пресс-служба ГСЧС.

Организовано заполнение водой двух пожарных водоемов Минобороны на технической территории арсенала.

Погибших и травмированных вследствие чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

В поселке Дружба установлен пункт обогрева для организации обогрева. В пунктах приема психологами ГСЧС предоставлена психологическая помощь 270 лицам (всего с начала работ - 1120) и организовано их жизнеобеспечение, оказывается медицинская помощь, население обеспечивается горячим питанием.

В первый день ЧП фиксировалось 2-3 взрыва с секунду.

Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом.

В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.