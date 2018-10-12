В Украине из оборота постепенно выводят монеты. Илл.: pixabay.com

В Мелитополе Запорожской области пассажиры маршрутки были шокированы камским поведением водителя, которому не понравилось, что с ним расплатились монетами.

Водитель бросил деньги в спину пенсионерки, которая дала маршрутчику 3 гривны бумажными купюрами и 1 гривну монетами, рассказывает местное издание "РИА Мелитополь".

"Монеты были явно не мелкие, номиналом минимум 25 копеек, так как монет было несколько. Маршрутчик на такой расчет отреагировал неадекватно, швырнув монеты в спину пожилой женщины", - рассказала очевидец.

Начальник местного транспортного отдела пообещала принять меры в отношении перевозчика и водителя маршрутки. Уточняется, что идет о легальном перевозчике.

Как известно, в Украине из оборота постепенно выводят монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и многие граждане желают поскорее от них избавится. Как это сделать выгодно, читайте здесь.