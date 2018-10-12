Чтобы обладать здоровыми и красивыми ногтями, необходимо соблюдать ряд правил.

Маникюр - одно из самых важных условий для отращивания здоровых ногтей: причем прибегать к этой процедуре рекомендуется не реже одного раза в две недели.

Если после маникюра быстро образуются заусеницы, необходимо ежедневно использовать специальные средства для смягчения кутикул вокруг ногтя, цитирует советы специалистов 9linesmag.

Делая маникюр в домашних условиях, важно помнить, что подпиливать ногти нужно всегда в одном направлении, не следует водить пилочкой туда-сюда, так как от этого ногтевая пластина становится более ломкой и легко расслаивается.

Вопрос об обрезании кутикулы при маникюре и педикюре решается индивидуально и, скорее всего, является делом привычки. Тем не менее, необрезной маникюр считается более безопасным, так как кутикула не повреждается и исключается риск инфицирования.

После обрезания кутикула становится более грубой, толстой и растет быстрее. Однако время от времени кутикулу все же необходимо удалять.

Удалять кутикулу лучше всего с помощью необрезного (европейского) маникюра, во время проведения которого на кутикулу наносится специальное средство, в составе которого содержатся фруктовые и молочные кислоты, размягчающее кутикулу. Затем мертвые клетки удаляются апельсиновой палочкой, а живые - отодвигаются.

Педикюр желательно делать профессиональный 1 раз в месяц. Это поможет избежать некоторых проблем (образования натоптышей, твердых мозолей) и вовремя выявить вросшие ногти или грибковые заболевания.

Еще одно правило, как сделать ногти здоровыми: для смывания лака используйте жидкость, не содержащую ацетон. Это агрессивное вещество сильно высушивает ногтевую пластину и может вызвать воспаление кутикулы.

О чем необходимо помнить каждый день - на ночь на ногти рекомендуется наносить питательный крем.

И последний, очевидный, совет - ни в коем случае нельзя "корректировать" форму ногтей зубами - это может привести к смертельному заболеванию.