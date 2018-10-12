НЛО над Эстонией встревожило очевидцев (видео) [ Редактировать ]
Жители города Тарту в Эстонии стали свидетелями необычного явления в небе. Уфологи не исключают, что люди имели дело с настоящим НЛО.
Непонятный объект эстонцы заметили в небе еще 10 октября и специалисты сейчас внимательно изучают полученные кадры, сообщает VistaNews.
Часть очевидцев была встревожена необычным явлением, из-за уверенности, что вот-вот станет участником контакта с инопланетной цивилизацией.
Впрочем, пользователи соцсетей в комментариях под видео усомнились в том, что данный объект инопланетного происхождения. Их аргумент: вряд ли внеземные гости будут открыто летать по небу средь бела дня на глазах у тысячи людей.
До этого вокруг Луны засняли десятки НЛО.
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