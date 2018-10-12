Подземный буддистский храм обнаружили таджикские археологи в городке Фахробод района Хуросон Хатлонской области. Об этом сообщил директор национального музея древностей Таджикистана Саидмурод Бобомуллоев.

"В Фахрабаде мы обнаружили подземный буддистский храм, размером 6 на 5 метров. Также рядом с храмом обнаружены четыре маленькие комнатки", – сообщил Бобомуллоев.

По его словам, предположительно буддистский храм принадлежит 7-8 векам нашей эры. Такие выводы можно делать по архитектуре храма. Но точнее об истории храма станет известно после изучения находки, подчеркнул археолог.

"Внутренне помещение храма высечено из монолитного камня, и имеет куполовидный вид. Наверху храма есть углубление в виде окна, предположительно для проникновения света", – поделился увиденным Саидмурод Бобомуллоев.

По словам ученого, о находке национальному музею древностей сообщил учитель школы №3 Фахрабада Элер Ахмедов.

"Это не первый буддистский храм, обнаруженный на территории Таджикистана. Ранее, в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, подобные подземные храмы были обнаружены в Гиссаре, Шахритусе и Ховалинге", – резюмировал Бобомуллоев.

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