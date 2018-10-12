Бійка зі стріляниною сталася цієї ночі біля однієї зі столичних станцій метро. Як повідомили в поліції, між двома компаніями виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. Один з учасників застосував зброю, попередньо, пневматичну.

У результаті, 34-річний киянин отримав серйозну травму голови. Його доставили до медичного закладу. Інші учасники - втекли на автомобілі ВАЗ. Наразі правоохоронці розшукують усі сторони конфлікту.