Бійка у Києві завершилася пострілом у голову [ Редактировать ]
Бійка зі стріляниною сталася цієї ночі біля однієї зі столичних станцій метро. Як повідомили в поліції, між двома компаніями виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. Один з учасників застосував зброю, попередньо, пневматичну.
У результаті, 34-річний киянин отримав серйозну травму голови. Його доставили до медичного закладу. Інші учасники - втекли на автомобілі ВАЗ. Наразі правоохоронці розшукують усі сторони конфлікту.
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